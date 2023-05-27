Pelkas'ı geri göndermişti, bu kez o ismi istiyor! Acun Ilıcalı'dan Süper Lig'den bir transfer daha

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı Türkiye'den transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Süper Lig'de top koşturmuş isimlerden Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik, Ozan Tufan, Jean Michael Seri, Adama Traore, Oscar Estupinan, Dimitris Pelkas ve Benjamin Tetteh gibi isimleri kadrosuna katan Hull City bu kez son şampiyon Trabzonspor'un yıldız ismini listenin başına yazdı.

ACUN ILICALI YILDIZ İSMİ İSTİYOR

İngiliz kaynakların aktardığı bilgiye göre; Hull City, Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi'yi gündemine aldı. Hücum hattına gelecek sezon takviye yapmak isteyen Hull City'nin Makedon oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.

39 MAÇTA 6 GOL

Makedonya Ligi ekiplerinden Shkupi altyapısında yetişen Enis Bardhi daha sonra Brondby, Prespa Birlik, Ujpest ve Levante formaları giydi. Bordo-mavililer'in 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncu Trabzonspor formasıyla 39 maça çıkarken 6 gol kaydetti.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Karadeniz ekibi ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Bardhi'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. milli takımda da forma giyen yıldız oyuncu Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda 51 maçta şans buldu ve 13 gol attı.

