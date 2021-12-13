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Pelkas'ın yeni adresi netleşiyor! İtalya'nın orta direği...

13.12.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de devre arasında birçok oyuncu ile yollar ayrılacak. Pereira'nın raporu dahilinde Pelkas'ı satılık listesine koyan sarı-lacivertlilerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonda herkesi performansına hayran bırakan Pelkas'ın yeni adresi yavaş yavaş netleşiyor. Büyük takımlarla adı anılan fakat bu sezon forma şansı bulamadığı için performansı düşen Yunan yıldızın İtalya liginin orta direk takımlarından Bologna'ya transfer olacağı konuşuluyor. İşte detaylar...

Pelkas'ın yeni adresi netleşiyor! İtalya'nın orta direği...
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de dış transferinin yanında iç transferde de hareketli günler yaşanacak. Pereira'nın verdiği rapor doğrultusunda performansından memnun kalmadığı futbolcularla yollar ayrılacak. Geçen sezon taraflı tarafsız, performansıyla alkış toplayan Pelkas'ın devre arasında satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

PERFORMANSI DÜŞTÜ

Bu sezon yeterince forma şansı bulamayan Pelkas'ın devre arasında İtalya'nın orta direği olarak tabir edilen Bologna'ya transfer olacağı konuşuluyor. Geçen sezon gösterdiği performansla adı büyük takımlarla anılan Pelkas'ın forma şansı bulamamasının ardından İtalya'ya giderek kendini tekrar göstermeye çalışacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarların bu transfere bir hayli şaşırdığı ve ayrılmasına sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe bu transferden 4 milyon euro kadar bir gelir bekliyor.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
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