Pelkas'ın yeni adresi netleşiyor! İtalya'nın orta direği...

Fenerbahçe'de dış transferinin yanında iç transferde de hareketli günler yaşanacak. Pereira'nın verdiği rapor doğrultusunda performansından memnun kalmadığı futbolcularla yollar ayrılacak. Geçen sezon taraflı tarafsız, performansıyla alkış toplayan Pelkas'ın devre arasında satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

PERFORMANSI DÜŞTÜ

Bu sezon yeterince forma şansı bulamayan Pelkas'ın devre arasında İtalya'nın orta direği olarak tabir edilen Bologna'ya transfer olacağı konuşuluyor. Geçen sezon gösterdiği performansla adı büyük takımlarla anılan Pelkas'ın forma şansı bulamamasının ardından İtalya'ya giderek kendini tekrar göstermeye çalışacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarların bu transfere bir hayli şaşırdığı ve ayrılmasına sıcak bakmadığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe bu transferden 4 milyon euro kadar bir gelir bekliyor.



