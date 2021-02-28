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Pelkas: Mutlu olmak için kazanmak zorundayız

28.02.2021 21:31 | Son Güncelleme:
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Pelkas: Mutlu olmak için kazanmak zorundayız

Fenerbahçe'ye Trabzonspor deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Dimitrios Pelkas maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe'ye Trabzonspor deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Dimitrios Pelkas maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Perşembe günü de kazanmak zorunda olduklarını ifade eden Pelkas, "Bizim açımızdan zor bir maçtı. İyi oynadık. İlk yarı iyi bir performans ortaya koyduk. İkinci yarının ilk 20 dakikasında da iyiydik. Maçı hak ettik. Gol attığım için de çok mutluyum. Takımıma yardım ettim. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Mutlu olmak istiyorsak perşembe günü de kazanmalıyız" dedi.

Takım için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Pelkas, "Geleceği düşünmemeliyiz. Hedefe giden yola, oyun oyun bakmalıyız. Geliştirmemiz gereken yerlere odaklanmalıyız. Ben de elimden geleni vermeye çalışıyorum. Takımımı da tebrik ediyorum. Çalışmaya, kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

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