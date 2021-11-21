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Pelkas: "Savaşmak için buradayız!"

21.11.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

Pelkas: "Savaşmak için buradayız!"
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yıldız hücum oyuncusu Dimitris Pelkas, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Pelkas'ın sözleri:

"Futbol bana göre taraftarla, bu atmosferle güzel. Koronavirüsten dolayı taraftarlar yoktu ama şu anda buradalar. Bizler savaşmak için buradayız. Her maçta 3 puan isteriz. Neler olup biteceğine bakarız!

Bu maçlar her zaman içinde tutku, motivasyon barındırır. Geçmişte de bu tip büyük maçları tecrübe ettim. Galatasaray - Fenerbahçe maçlarında hiç oynamadım. Geçen sezon görev alamamıştım. Bu maçta bizim için en önemlisi istemek, tutku!

%100 hazırız. Dışarıyı dinlemeden hazır olacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
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