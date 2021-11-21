Pelkas: "Savaşmak için buradayız!"

Fenerbahçe'nin yıldız hücum oyuncusu Dimitris Pelkas, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Pelkas'ın sözleri:

"Futbol bana göre taraftarla, bu atmosferle güzel. Koronavirüsten dolayı taraftarlar yoktu ama şu anda buradalar. Bizler savaşmak için buradayız. Her maçta 3 puan isteriz. Neler olup biteceğine bakarız!

Bu maçlar her zaman içinde tutku, motivasyon barındırır. Geçmişte de bu tip büyük maçları tecrübe ettim. Galatasaray - Fenerbahçe maçlarında hiç oynamadım. Geçen sezon görev alamamıştım. Bu maçta bizim için en önemlisi istemek, tutku!

%100 hazırız. Dışarıyı dinlemeden hazır olacağız."

