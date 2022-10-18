"Pembe Otobüs" ile meme kanseri için farkındalık oluşturulacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da pembe tasarımla giydirilen ve yıl sonuna kadar Diyarbakır- Van arası karşılıklı sefer yapacak otobüs ile meme kanseri konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Genç Birikim Derneği ve bir otobüs firmasının "1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" dolayısıyla hayata geçirdiği "Meme Kanseri ile Mücadelede Birlikte Yol Alıyoruz Projesi" kapsamında pembe tasarımla giydirilen bir otobüs yıl sonuna kadar Diyarbakır-Van arası karşılıklı sefer yapacak.

Projenin tanıtımı Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen etkinlikle yapıldı.

Etkinlikte konuşan, projenin ortağı olan otobüs firmasının CEO'su İrem Bayram, bugün farkındalık otobüsünün Diyarbakır'dan Van'a gideceğini belirterek, yıl sonuna kadar da iki il arasında karşılıklı seferi sürdüreceğini söyledi.

Bayram, "Otobüsümüzü görüp, 'Aslında bir gitsem mi kontrole?' deyip de hayatlar kurtarabiliyorsak zaten misyonumuza ve amacımıza ulaşmışızdır. Bundan daha kıymetlisi de yoktur." ifadelerini kullandı.

- "Meme kanseri tanıları hayat kurtarıyor"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muhammet Ali Kaplan, ülkenin batısına göre bu bölgede meme kanserinin daha genç yaşta görüldüğünü söyledi.

Bu nedenle hastaların taranması ve hayatlarının kurtarılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Kaplan, şöyle konuştu:

"Meme kanseri tanıları hayat kurtarıyor. Çünkü bu hastalığı ne kadar erken yakalarsanız, hastayı o kadar erken kurtarma şansınız artıyor. Fakat işi akışına bıraktığınızda ve bir şikayetle doktora gitmeye kalktığınızda iş işten geçmiş olabiliyor. Bölgemizde hala taramalar yetersiz durumda. Kadınlarımız hala yeterince tarama programlarına gitmiyor. Bunun sonucunda bütün dünyada meme kanserine yakalanma oranı yüzde 5'lerdeyken, bölgemizde yüzde 25 civarında. Bu nedenle bu tür etkinlikleri önemsiyoruz."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi de proje kapsamında bir insanın daha sağlığına kavuşturulmasının en hayırlı iş olacağını belirtti.

Günümüzde kanser vakalarının çeşitli nedenlerden dolayı arttığına dikkati çeken Çiftçi, erken teşhisin önemli olduğunu vurguladı.

Çiftçi, "Kadınlarımız bu konuda çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan tedavilerini ve muayenelerini yaptırabilmeliler. Bu ve benzer etkinliklerle bu bölgede farkındalıkları artıracağız." ifadesini kullandı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle bir mobil tır hazırlama aşamasında olduklarını anlatan Çiftçi, en kısa sürede bütün Diyarbakır'ı gezecek tırda meme kanseri konusunda tarama yapılacağını belirtti.

- "Genç yaşta kansere yakalandım"

22 yaşında meme kanseri tanısı konulan Elif Bozkurt, kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Zor bir süreci geride bıraktığını, kontrollerinin devam ettiğini dile getiren Bozkurt, "Duş alırken ele gelen bir kitle fark ettim. Genelde 40 yaş üstü kadınlara mamografi öneriliyor. 20 yaş için 'muayene olun' denilmiyor. Ben ise genç yaşta kansere yakalandım." dedi.

Daha sonra otobüs Van'a uğurlandı.

