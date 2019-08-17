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Pembe renge bürünen Tuz Gölü'ne yoğun ilgi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 17.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Dunaliella salma isimli alg ile halo bakteriler nedeniyle pembeye bürünen göl yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İlkbahar ve yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl, çoğunlukla flamingoların konaklayıp kuluçkaladığı yer olması nedeniyle de halk tarafından 'flamingo cenneti' olarak biliniyor.

Gölün Aksaray ile Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi sınırlarındaki bölümü ise yerli ve yabancı turistlere ziyaret olanağı sağlıyor. Ziyaretçiler gölün sığ olması nedeniyle çıplak ayakla suyun içinde gezme olanağı buluyor.

Algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini koruyor. Yine bu dönemde halo bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca göl tekrar eski haline kavuşuyor.

'HERKESİN GÖRMESİ GEREKEN BİR YER'

Gölün pembe rengini alması ise yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu. Özellikle Ankara- Aksaray karayolunda seyir halinde olan vatandaşlar, gölün rengini görerek yakından bakmak için göle uğruyor. Gölün bu değişimini herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Hakan Çilesin, "İstanbul’dan gelirken yoldan geçerken gördük. Manzara güzel, çok hoşumuza gitti. Renginin değiştiğini haberlerde görmüştüm; ama şu an daha yakından gördüm. Turistlerin ilgisi yoğun. Herkesin görmesi gereken bir yer'' diye konuştu.

Derya Cavit de ''Ankara'dan İskenderun'a gidiyoruz. Gölü pembe görünce dikkatimizi çekti. Çok güzel. ''dedi.

Şifalı olduğu düşüncesiyle çıplak bir şekilde tuzlu suyun üzerine yatan Mustafa Şahiner ise ''Ankara'dan gelirken, göldeki pembeliği görünce durduk. Gölün bu şekilde olduğunu ilk defa gördüm. Çünkü sürekli Ankara'dan Niğde'ye gidiyoruz'' dedi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Tuz Gölü Bakteri pembe

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