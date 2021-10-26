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Penaltı atışındaki büyük hata ortaya çıktı!

26.10.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

G.Saray'ın 2-1 kaybettiği Beşiktaş derbisinde Mohamed'in kaçırdığı penaltı vuruşundan önce iki takımın futbolcuları da ceza sahasına girdi. Deniz Çoban, penaltının tekrar edilmesi gerektiğini ifade etti.

Penaltı atışındaki büyük hata ortaya çıktı!
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Beşiktaş'a 2-1 mağlupken 81'de penaltı çaldı. Vida'nın yerde eliyle müdahale ettiği pozisyonda hakem penaltıyı verdi. Penaltı kararını yorumcular doğru buldu. Kaçan penaltıda ise skandal bir olay yaşandı. Mohamed'in vuruşundan önce iki takımın futbolcuları ceza sahasına girdi. İlk önce Umut Meraş'ın adım attığı görüldü.

"TEKRAR EDİLMELİYDİ"

Deniz Çoban : Galatasaray'ın kullandığı penaltı atışı sırasında her iki takım oyuncularından da ceza sahasına girenler vardı. Atış tekrar edilmeliydi. Önce Umut Meraş adımını atmış. Hakemin bunu görmesi gerekiyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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