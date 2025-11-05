Penaltı nedir, nasıl kullanılır?

Futbol mücadeleleri, içerisinde birçok strateji ve teknik analizin gerektirdiği ve takım oyununun temelde yer aldığı rekabet ortamına sahiptir. Futboldaki nihai amaç rakipten daha fazla gol atmaktır. Takımlar "akan oyun" olarak ifade edilen süre zarfında rakiplerini geçerek topu rakip kale çizgisinden geçirmeye çalışır. Futbolda goller genellikle akan oyun içerisinde gerçekleşir. Bu her bir pozisyonun başlangıç ve bitiş anlarını ifade eder. Topun oyun çizgileri içerisinde kaldığı anlar oyun süresidir. Ancak topun durma anları çizgilerle sınırlı değildir. Hakem tarafından tespit edilen hallerde oyun belirlenen bir noktadan devam eder. Penaltı noktası takımlar açısından gole en yakın anlar arasında yer alır.

Penaltı nedir?

Penaltı kelime anlamı olarak "ceza vuruşudur". Penaltıya sebebiyet veren takımın kalesine 11 metre mesafeden gerçekleştirilen duran top vuruşlarını içerir. Penaltı vuruşlarında bir takımın kalecisiyle rakip takımca seçilen atıcı karşı karşıya gelir. Hakem düdüğüyle vuruş gerçekleştirilir. Rakip kaleci ile arasında hiçbir rakip savunmacının bulunmaması, kaleye olan yakınlığı ve atıcının gerinme mesafesi olması dolayısıyla futbolda gole en yaklaşılan anlar arasında yer alır.

Penaltı kararı hakem tarafından doğrudan veya yardımcı/VAR hakeminin tavsiyesinin ardından verilebilir.

Ayrıca turnuva formatına göre normal ve uzatma süreleri eşitlikle biten mücadelelerde seri penaltı atışı uygulaması mevcuttur. Seri penaltı atışları, cezai penaltı atışlarından farklı bir uygulamadır. Her takım beşer penaltı hakkını sahiptir ve atışlar sırayla gerçekleşir. Beş atış sonucunda tarafların eşit olduğu hallerde tek farklı öne geçilinceye dek atışlar devam eder.

Cezai penaltı atışları ise akan oyun içerisindeki ihlaller halinde verilmektedir.

Penaltı nasıl kullanılır?

Penaltı, hakkı kazanan takım tarafından belirlenen bir oyuncu tarafından kullanılmaktadır. Penaltı atıcısının seçilmesinde bir kıstas yoktur. Mücadele içerisinde kaleci de dahil olmak üzere mevcut 11 içerisinde yer alan tüm oyuncular atışı yapabilir.

Penaltı kullanıldığı sırada ceza sahası içerisinde sadece rakip kaleci ve atıcı olmalıdır. Atıcı vuruşu gerçekleştirmeden önce bir oyuncunun ceza sahasına girdiği anlarda atış tekrarlanabilir. Kalecilerin atış sırasında vurucu topa dokununcaya dek kale çizgilerine basmaları gerekir. Kalecinin çizgi ihlali de atışın tekrarlanmasına sebep olabilir.

Atıcı topa vuracağı sırada 1 kez dokunmak zorundadır. Atıcının vuruşu sonucu direkten dönen topa başka kimse dokunmadan ikinci kez dokunması yasaktır. Atıcının topa vurmadan önce sekmesi, yanıltıcı hareketler sergilemesi ve bekleyerek vuruş yapması da ihlal kapsamına alınmıştır. Ayrıca kalecilerin de penaltı atışı öncesi atıcılara yönelik kışkırtıcı davranışlarda bulunması da ihtar verilmesine sebep olabilir.

Atıcılar penaltı vuruşunu takım arkadaşlarına pas olarak değerlendirebilir. Buradaki kıstas atıcı topa dokunmadan önce ceza sahasına girilmemesidir. Penaltı vuruşları öncesinde penaltı noktası veya topa yönelik manipülatif eylemler ihtarla cezalandırılır.