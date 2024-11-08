Penaltıyı neden En-Nesyri kullandı? Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle açıkladı!

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle kaydebilen AZ Alkmaar maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''SEZON BAŞINDAN BERİ EN KÖTÜ FUTBOLUMUZDU''

Maç değerlendirmeyeceğini dile getiren Göle, ''Öncelikle çok üzgünüz. Sezon başından beri oynadığımız en kötü futboldu. Bizim açımızdan futbola dair konuşacak çok bir şey yok. Dönünce detaylı değerlendirmeleri yapacağız. Önümüzde bir Sivasspor maçı var, ona odaklanmak zorundayız.'' dedi.

EN-NESYRI'NİN PENALTISI

Mücadelenin 63. dakikasında penaltı vuruşunda yararlanamayan En-Nesyri hakkında ''En-Nesyri'nin penaltı atması maçtan önce mi belliydi yoksa youncular kendi aralarında mı bir karar aldı?'' sorusunu yanıtlayan Göle, ''Maçtan önce penaltı atacak oyuncular belirleniyor. Hatta 2-3 seçenek olabiliyor. O an oyun içinde kendini iyi hisseden, belki kullanma isteği olan bir oyuncu kendi aralarında konuştuktan sonra kullanabiliyor'' sözlerini sarf etti.

''BU AKŞAMI FARKLI DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR''

Zeki Murat Göle gelen ''Ligde 10 maçın 6'sında gol yemeyen Fenerbahçe var ama Avrupa'daki 8 maçın tamamında gol yedi. Bu konu nasıl açıklanabilir?'' sorusuna ise ''Gol yeme açısında değil konsantrasyon açısından Avrupa maçları daha yüksek konsantrasyonlu geçiyor. Bu akşamı farklı değerlendirmek gerekiyor. Dönünce ekip olarak yapacağız'' diyerek cevapladı.