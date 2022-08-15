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  4. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

15.08.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu

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