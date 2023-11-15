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  4. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

15.11.2023 14:14 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu

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