Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (TSK), Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güçlü, kararlı ve muktedir Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." bilgisi verildi.

