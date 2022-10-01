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Pençe-Şimşek operasyonu gazisi sporla yaşama bağlandı

01.10.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi Yusuf Deli: "Her Türk gencinin istediği gibi benim de hedefim milli takımdır. İnşallah Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nda ülkemi temsil etmek istiyorum"

CEM GENCO - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonunda mayına basarak sol bacağını kaybeden Piyade Komando Uzman Çavuş Yusuf Deli, basketbolla hayata tutundu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ailesiyle yaşayan 25 yaşındaki Deli, 2018 yılında Isparta Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nden mezun olmasının ardından, Tekirdağ Malkara 95. Zırhlı Tugay Komutanlığına atandı.

Yurt içi ve dışındaki terörle mücadele faaliyetinde görev alan uzman çavuş, 6 Temmuz 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu sırasında arazi tarama görevi esnasında teröristlerce tuzaklanan mayının patlaması sonucu yaralandı. Ağır yaralı olarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yusuf Deli, bir bacağını kaybetti.

Zorlu bir rehabilitasyon sürecinin ardından tanıştığı basketbolla hayata bağlanan Yusuf Deli, bu yıl Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Bir bacağına protez takılan ve vücudundaki şarapnel parçalarıyla hayatını sürdüren Yusuf Deli, yaşama tutunmasını sağlayan basketbolda ay-yıldızlı formayı giyebilmek için mücadele ediyor.

-"Tek hedefim milli takımda oynamaktır"

Gazi Yusuf Deli, AA muhabirine, çok hızlı bir toparlanma süreci geçirdiğini, GATA'da 4 günü yoğun bakımda olmak üzere 45 gün tedavi gördüğünü hatırlattı.

Hastanede kaldığı süre boyunca 20'nin üzerinde ameliyat geçirdiğini aktaran Deli, vücudunun çeşitli yerlerindeki şarapnel parçalarının çoğunun çıkarıldığını ifade etti. Gazi Yusuf Deli, operasyonda bir bacağını kaybettiğini ve 8 aydır protez kullandığını söyledi.

Daha önce Hatay'ın amatör kulüplerinde futbol oynadığını ifade eden Deli, şöyle konuştu:

"Ampute futbola gitmek istiyordum ancak diğer bacağım da kırık olduğu için kendimi riske atmak istemedim. Hastanede tekerlekli sandalyeyi çok iyi sürüyordum. Hastanedeki personelin ve gazi ağabeylerimizin 'basketbol oynamalısın' demesiyle basketbol ile tanıştım. Hastanede TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü takımı vardı. Ben de orada antrenmanlara katıldım. Bir süre orada oynadıktan sonra memleketim Hatay'a geldim."

- "Tek hedefim milli takımda oynamak"

Gazi Yusuf Deli, şu an formasını giydiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.

Hedeflerine ulaşabilmek için mücadelesini sürdürdüğünü anlatan Deli, şunları kaydetti:

"Her Türk gencinin istediği gibi benim de hedefim milli takımdır. İnşallah Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nda ülkemi temsil etmek istiyorum. Tek hedefim milli takımda oynamak."

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