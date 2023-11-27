Pendikspor'da Erencan Yardımcı gollerine devam ediyor! Son 9 maç 10 gol... 'Sen makinasın makina'

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Pendikspor deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadelede Başakşehir rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Pendikspor'un genç golcüsü Erencan Yardımcı'nın yükselişi Başakşehir maçında da sürerken takımının tek sayısını kaydetti.

SON 9 MAÇTA 10 GOL

21 yaşındaki golcü Başakşehir maçında kaydettiği bu golle, oynadığı son 9 maçta 10. golünü kaydetmiş oldu.

PENDİKSPOR'DAN PAYLAŞIM!

Erencan'ın bu golünün ardından Pendikspor'un sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda genç golcü için 'Sen makinasın makina' ifadeleri kullanıldı.







