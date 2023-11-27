Pendikspor'da Erencan Yardımcı gollerine devam ediyor! Son 9 maç 10 gol... 'Sen makinasın makina'

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Pendikspor deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadelede Başakşehir rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Pendikspor'un genç golcüsü Erencan Yardımcı'nın yükselişi Başakşehir maçında da sürerken takımının tek sayısını kaydetti.
21 yaşındaki golcü Başakşehir maçında kaydettiği bu golle, oynadığı son 9 maçta 10. golünü kaydetmiş oldu.
Erencan'ın bu golünün ardından Pendikspor'un sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda genç golcü için 'Sen makinasın makina' ifadeleri kullanıldı.
Pendikspor'dan Erencan Yardımcı paylaşımı! https://t.co/2qyjOKJAa2— Mynet Spor (@mynetspor) November 27, 2023