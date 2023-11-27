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Pendikspor'da Erencan Yardımcı gollerine devam ediyor! Son 9 maç 10 gol... 'Sen makinasın makina'

27.11.2023 23:28 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Pendikspor deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Rakibine 4-1 mağlup olan Pendik ekibinin tek golü Erencan Yardımcı'dan gelirken, 21 yaşındaki golcü büyük alkış aldı. İşte detaylar...

Erencan Yardımcı

Erencan Yardımcı

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Pendikspor Futbol
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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Pendikspor deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadelede Başakşehir rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Pendikspor'un genç golcüsü Erencan Yardımcı'nın yükselişi Başakşehir maçında da sürerken takımının tek sayısını kaydetti.

SON 9 MAÇTA 10 GOL

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21 yaşındaki golcü Başakşehir maçında kaydettiği bu golle, oynadığı son 9 maçta 10. golünü kaydetmiş oldu.

PENDİKSPOR'DAN PAYLAŞIM!

Erencan'ın bu golünün ardından Pendikspor'un sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda genç golcü için 'Sen makinasın makina' ifadeleri kullanıldı.


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