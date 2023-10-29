PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Pendikspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cumhuriyetin 100. yılına özel forma!

Pendikspor Fenerbahçe maçı canlı yayını için geri sayım devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşma öncesi cumhuriyetin 100. yılına özel forma hazırlattı. Formanın 1923'de giyilen formadan ilham alınarak tasarlandığı aktarıldı. Sarı lacivertli taraftarların heyecanla beklediği maçta Hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olarak açıklandı. Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Fenerbahçe maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...
Pendikspor Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak. Pendik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Pendikspor Fenerbahçe maçı Bein Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
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Bu sezonSüper Lig'de ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatarak 19'da 19 yapmak istiyor.
Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.
Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı.
Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde karşılaşacak.
Fenerbahçe ve Pendikspor şu zamana dek Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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