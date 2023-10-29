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PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Pendikspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cumhuriyetin 100. yılına özel forma!

29.10.2023 15:02 | Son Güncelleme:
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Pendikspor Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in 10. haftasında Pendik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için geri sayım devam ediyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri sahaya cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan formayla çıkacak. Sarı lacivertliler konuk oldukları sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Pendikspor Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Pendikspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler!

Pendikspor Fenerbahçe maçı canlı yayını için geri sayım devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşma öncesi cumhuriyetin 100. yılına özel forma hazırlattı. Formanın 1923'de giyilen formadan ilham alınarak tasarlandığı aktarıldı. Sarı lacivertli taraftarların heyecanla beklediği maçta Hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olarak açıklandı. Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Fenerbahçe maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak. Pendik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor Fenerbahçe maçı Bein Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

PENDİKSPOR MAÇINDA FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 1'İ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

SARI LACİVERTLİLER 19'DA 19 PEŞİNDE

Bu sezonSüper Lig'de ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatarak 19'da 19 yapmak istiyor.

Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

SARI LACİVERTLİLER DEPLASMANDA GOL YEMİYOR!

Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde karşılaşacak.

Fenerbahçe ve Pendikspor şu zamana dek Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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