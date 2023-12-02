PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ilk 11'ler

Pendikspor Galatasaray maçı için heyecanlı geri sayım devam ediyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yöneteceği maçta dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu olarak açıklandı. İşte Pendikspor Galatasaray maçı canlı izle ekranı ve maç saati ile ilgili detaylar...

PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor Galatasaray maçı 2 Aralık Cumartesi (bugün)günü gerçekleşecek. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadı Stadyumunda oynanacak olan Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray maçı Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Zaha, Icardi.

Pendikspor: Erdem, E. Özgenç, Berkay, Welinton, Sequieira, Lusamba, İbrahim, Diaby, Çekiçi, Halil, Erencan.





