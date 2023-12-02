SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ilk 11'ler

PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ilk 11'ler

02.12.2023 18:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendikspor Galatasaray maçı canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Pendikspor Galatasaray maçı yayın ve saat bilgisi merak ediliyor. Süper Lig puan sıralamasında Fenerbahçeyle zirveyi paylaşan sarı kırmızılılar, 3 puanı alarak liderlik koltuğunu garantilemek istiyor. Peki, Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ilk 11'ler

Pendikspor Galatasaray maçı için heyecanlı geri sayım devam ediyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yöneteceği maçta dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu olarak açıklandı. İşte Pendikspor Galatasaray maçı canlı izle ekranı ve maç saati ile ilgili detaylar...

PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor Galatasaray maçı 2 Aralık Cumartesi (bugün)günü gerçekleşecek. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

futbol topuu

PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadı Stadyumunda oynanacak olan Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray maçı Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

PENDİKSPOR GALATASARAY CANLI MAÇ ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

ezgif.com-webp-to-jpg (1)

PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Zaha, Icardi.

Pendikspor: Erdem, E. Özgenç, Berkay, Welinton, Sequieira, Lusamba, İbrahim, Diaby, Çekiçi, Halil, Erencan.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maçtan önce herkes bu görüntüyü konuştu!Maçtan önce herkes bu görüntüyü konuştu!
5 gollü maçta galibiyet 90+2'de geldi!5 gollü maçta galibiyet 90+2'de geldi!
İşte A Milli Takımımızın muhtemel rakipleriİşte A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri
Anahtar Kelimeler:
Pendikspor galatasaray Pendikspor Galatasaray maçı canlı izle Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda Pendikspor Galatasaray maçı saat kaçta Pendikspor Galatasaray spor maçı direnç tonusluoğlu yayınlanacak süper li da,
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan çok net konuştu: ‘Bir kez verilecek zamla bu iş biter…’

Erdoğan çok net konuştu: ‘Bir kez verilecek zamla bu iş biter…’

TikTok için lisans iptali gündemde

TikTok için lisans iptali gündemde

İşte A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri

Fenerbahçe-Nordsjaelland maçının faturası ortaya çıktı

Fenerbahçe-Nordsjaelland maçının faturası ortaya çıktı

Arda Güler dedikodularına son noktayı Ancelotti koydu

Arda Güler dedikodularına son noktayı Ancelotti koydu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.