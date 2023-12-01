Pendikspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pendikspor Galatasaray maçı canlı izleme ekranı sorgulanmaya başladı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İşte Pendikspor Galatasaray maçı hakkında detaylı bilgiler...
Pendikspor Galatasaray maçı 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Pendik Stadı Stadyumunda oynanacak olan Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.
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