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Pendikspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

01.12.2023 12:08 | Son Güncelleme:
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Pendikspor Galatasaray maçı yayın ve saat bilgisi merak ediliyor. Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor'a konuk olacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Pendikspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pendikspor Galatasaray maçı canlı izleme ekranı sorgulanmaya başladı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İşte Pendikspor Galatasaray maçı hakkında detaylı bilgiler...

PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor Galatasaray maçı 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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PENDİKSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadı Stadyumunda oynanacak olan Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray maçı beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

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