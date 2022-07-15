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  4. Pendik'te bir binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te bir binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü

15.07.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te bir binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Pendik'te beş katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Doğu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde beş katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı katta hasar oluştu.

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