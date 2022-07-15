Pendik'te bir binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Pendik'te beş katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Doğu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde beş katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı katta hasar oluştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz