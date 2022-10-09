Pendik'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Pendik'te, kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçede kimyasal madde üreten 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



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