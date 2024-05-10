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  4. Pendik'te turist grubu ile taksiciler arasında ücret kavgası

Pendik'te turist grubu ile taksiciler arasında ücret kavgası

AA AA
10.05.2024 08:06
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Pendik'te, yol ücretini fazla bulan turistlerle taksi şoförleri arasında kavga çıktı.

Alınan bilgilere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki taksi durağından 18 kişilik yabancı turist kafilesi Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir otele gitmek için 5 ticari taksiye bindi.

Otelin önüne gelen kafilenin taksimetre ücreti araç başı 148 liradan 740 lira tuttu, aralarından biri şoförlere 400 lira ücret teklif etti.

Turistlerin taksimetre ücretini ödemeyi reddetmeleri üzerine tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesi ve gruptakilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması nedeniyle adli işlem yapılmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Pendik taksi

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