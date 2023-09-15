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Pendik'te zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

15.09.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Pendik'te zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda ilerleyen 34 DBK 045 plakalı otomobil, Kurtköy mevkisinde önünde seyreden 34 EVB 896 plakalı otomobile çarptı.

Bu sırada aynı yönde seyir halindeki Mustafa Alanta'nın kullandığı 34 FPE 508 plakalı otomobil ile Yusuf Yıldız idaresindeki 16 YD 014 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alanta'nın kullandığı otomobilde bulunan Yasemin Baydur ve Nermin Alanta yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Pendik'te zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

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