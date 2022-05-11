Penisi yıllardır kolunda olan adam, operasyonundan sonra flört uygulamasına katıldığını söyledi! “Aşka hazırım”

2010 yılında tuvalete girdiği sırada cinsel organının bağımsız bir şekilde hareket ettiğini gören MacDonald, acil servise gittiğinde hayatının en şaşırdığı gününü yaşadı. Hastanede yapılan inceleme sonucunda MacDonald’ın cinsel organının fonksiyonunu kaybettiği tespit edildi. Yeni bir cinsel organa kavuşmak için estetik ameliyat olan adam 2016 yılındaki operasyon sırasında yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle cerrahi penisinin koluna dikildiğini söyledi.

Koronavirüs pandemisi ve maddi imkansızlıklar nedeniyle 6 yıl boyunca kolundaki bir penisle yaşamak zorunda kalan adam, 9 saatlik ameliyatla yeni cinsel organına kavuştu. Hayatının yeniden başladığını ifade eden adam, flört uygulamalarıyla aşkı aradığını itiraf etti.

“HAYAT GERİ GELİYOR”

İki çocuk babası olan MacDonald, eşinden boşamasının sonrasında yaşadığı talihsiz durum nedeniyle yeni bir aşka yelken açamadığını söyledi. Uzun süredir tamamen yalnız olduğunu itiraf eden MacDonald, “Bu durum herhangi bir erkek için yıkıcı olur. Dışarı çıktığımda pantolonumun orada hiçbir şey olmamasından utanıyordum. Biriyle yakınlaşmaya her zaman korktum. Hayat geri geliyor. Biriyle tanışmak güzel olurdu. Flört uygulamalarını yüklemeye başladım” dedi.

Cerrahi penisinin takılmasından sonra MacDonald’ın cinsel birliktelik yaşabilmesi için yeni bir prosedüre daha ihtiyacı var. Cinsel organının birliktelik için MacDonald’ın salin solüsyonu ile doldurmak için skrotumunda bir pompa olacak ve mesanesine bir tip bağlanacak.



