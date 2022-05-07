Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca hastanelik oldu

24 yaşındaki ismi açıklanmayan Vietnamlı adam, cinsel hayatını renklendirmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Cinsel ilişki oyuncakları satan bir dükkandan kendisine bir ürün olmak istemeyen adam, seks oyuncağını yaptı. Altıgen şeklinde somunu penisinin etrafına yerleştiren adam, halkayı çıkartmadı.

UYUŞMAYA BAŞLADI

Cinsel organına somunu yerleştirdikten sonra 10 saat boyunca çıkartmak için uğraşan Vietnamlı adam, penisi uyuştuktan sonra Ho Chi Minh Şehrindeki Cho Ray Hastanesine kaldırıldı. Hastanede penisin şişmesinden dolayı elle müdahale edilemediğini belirten doktorlar, diş matkabı kullanarak çelik halkayı kesti.

Journal of Medical Case Reports'ta olayı detaylandıran sağlık görevlileri, hastanın somunun sıkışması nedeniyle idrara çıkmakta zorlandığını söyledi.



