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Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca hastanelik oldu

07.05.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vietnam'da ismi açıklanmayan bir adam, dükkandan resmi bir seks oyuncağı almak yerine kendisine çelik bir penis halkası yaptırmaya karar verdi. Ancak işler hesapladığı gibi gitmedi ve soluğu hastanede almak zorunda kaldı.

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca hastanelik oldu

24 yaşındaki ismi açıklanmayan Vietnamlı adam, cinsel hayatını renklendirmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Cinsel ilişki oyuncakları satan bir dükkandan kendisine bir ürün olmak istemeyen adam, seks oyuncağını yaptı. Altıgen şeklinde somunu penisinin etrafına yerleştiren adam, halkayı çıkartmadı.

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UYUŞMAYA BAŞLADI

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Cinsel organına somunu yerleştirdikten sonra 10 saat boyunca çıkartmak için uğraşan Vietnamlı adam, penisi uyuştuktan sonra Ho Chi Minh Şehrindeki Cho Ray Hastanesine kaldırıldı. Hastanede penisin şişmesinden dolayı elle müdahale edilemediğini belirten doktorlar, diş matkabı kullanarak çelik halkayı kesti.

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Journal of Medical Case Reports'ta olayı detaylandıran sağlık görevlileri, hastanın somunun sıkışması nedeniyle idrara çıkmakta zorlandığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Vietnam Cinsellik
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