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Penta Teknoloji'nin halka arzı tamamlandı

10.05.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hisselerin yüzde 54,54'ü Yıldız Holding'in de kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonu tarafından, yüzde 45,46'sı da yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından satın alındı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye'deki dağıtıcısı Penta Teknoloji'nin halka arz süreci tamamlandı.

Yıldız Holding açıklamasına göre, daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalarda da ifade edildiği üzere, Penta Teknoloji'de halka arz hisse payları hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleşti.

6-7 Mayıs'ta gerçekleşen talep toplama sonrası hisselerin yüzde 54,54'ü Yıldız Holding'in de kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonu tarafından, yüzde 45,46'sı da yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından satın alındı.

Yıldız Holding açıklamasında, "Holding olarak kurucularından olduğumuz İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonu ile hissedarı olduğumuz Penta Teknoloji'ye destek olmaya devam edeceğiz. Güçlü finansal yapısıyla teknoloji sektöründe büyük bir gelecek vadeden, büyüme ve gelişme hedeflerine inandığımız Penta Teknoloji'nin yatırımcılarından biri olarak, halka arz sonrasında tüm hissedarlarımızla birlikte istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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