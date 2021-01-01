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Pep Guardiola: "3 futbolcumuz daha koronavirüs..."

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.01.2021 17:34 | Son Güncelleme

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, 3 oyuncularının daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Pep Guardiola: "3 futbolcumuz daha koronavirüs..."

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, takım içerisindeki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu ve koronavirüs için konuştu.

3 oyuncularının daha testinin pozitif çıktığını açıklayan Pep, "Önce 2 oyuncumuz koronavirüse yakalandı, daha sonra da 3 oyuncunun daha testi pozitif çıktı. Premier Lig isimleri açıklamamıza izin vermiyor, yarın öğrenirsiniz. Everton maçını oynamak istedik ancak maç günü vaka sayıları artınca Premier Lig'i bilgilendirdik. Carlo Ancelotti'yi aradım ve durumu bildirdim. Büyük bir risk vardı. Dünyanın her tarafında insanlar ölüyor ve bu bir risk. İdman sahasını dezenfekte ettik, şimdi umarız yeni testler negatif çıkacak ve insanlar problem yaşamadan işlerine devam edecek. Maçları oynadığımız, işimizi yaptığımız için mutluyuz ancak aynı zamanda virüsün aramızda olduğunu da inkar edemeyiz. Dikkatli olmalıyız." dedi.

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