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Pep Guardiola, 3 yıl daha Manchester City'de!

23.11.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, 2016 yılından bu yana takımın başında olan Pep Guardiola’nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Pep Guardiola, 3 yıl daha Manchester City'de!

Manchester City’nin başına 2016 yılında geçen ve geride kalan 6 sezonda 4 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Pep Guardiola, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.

Manchester City, İspanyol çalıştırıcının sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Guardilo ile 374 maça çıkan Manchester City, bu karşılaşmalarda 276 galibiyet ve 43 beraberlik elde ederken 55 yenilgi aldı.

City, 374 mücadelede rakip filelere 944 gol atarken, kalesinde 326 gol gördü. Guardiola, City’nin başında 2.63 puan ortalamasına ulaştı.


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Pep Guardiola manchester city

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