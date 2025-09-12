Pep Guardiola'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni transferleri İlkay Gündoğan ve Ederson için övgü dolu sözler!

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Galatasaray’ın yeni transferi İlkay Gündoğan ile Fenerbahçe’nin yeni transferi Ederson için açıklamalara bulundu. Deneyimli teknik adam iki oyuncuyu da öve öve bitiremedi. Dünyaca ünlü teknik adamın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

‘‘ÇOK ZEKİ…’’

Pep Guardiola, "İlkay Gündoğan, geldiğimden beri yaptığımız en iyi transferlerden biriydi. Çok zeki, çok akıllı bir oyuncu." dedi.

‘‘EN İYİ DÖNEMİMİZDE…’’

Pep Guardiola, "Ederson, bize özel bir oyun tarzı oluşturmamızda yardımcı oldu. Kulübün son 10 yıldaki en iyi döneminde kalemizi korudu." dedi.