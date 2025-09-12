SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Pep Guardiola'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni transferleri İlkay Gündoğan ve Ederson için övgü dolu sözler!

Süper Lig’in yeni transferlerinden İlkay Gündoğan ve Ederson için eski teknik direktörü Pep Guardiola’dan çarpıcı sözler geldi. Manchester City’nin deneyimli teknik direktörü Pep Guardiola her iki oyuncu içinde övgü dolu sözler sarf etti.

Pep Guardiola'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni transferleri İlkay Gündoğan ve Ederson için övgü dolu sözler!
Burak Kavuncu

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Galatasaray’ın yeni transferi İlkay Gündoğan ile Fenerbahçe’nin yeni transferi Ederson için açıklamalara bulundu. Deneyimli teknik adam iki oyuncuyu da öve öve bitiremedi. Dünyaca ünlü teknik adamın bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

‘‘ÇOK ZEKİ…’’

Pep Guardiola dan Galatasaray ve Fenerbahçe nin yeni transferleri İlkay Gündoğan ve Ederson için övgü dolu sözler! 1

Pep Guardiola, "İlkay Gündoğan, geldiğimden beri yaptığımız en iyi transferlerden biriydi. Çok zeki, çok akıllı bir oyuncu." dedi.

‘‘EN İYİ DÖNEMİMİZDE…’’

Pep Guardiola dan Galatasaray ve Fenerbahçe nin yeni transferleri İlkay Gündoğan ve Ederson için övgü dolu sözler! 2

Pep Guardiola, "Ederson, bize özel bir oyun tarzı oluşturmamızda yardımcı oldu. Kulübün son 10 yıldaki en iyi döneminde kalemizi korudu." dedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Koç'tan olay yaratacak iddia! "En az iki şampiyonluğumuz çalındı!"Ali Koç'tan olay yaratacak iddia! "En az iki şampiyonluğumuz çalındı!"
Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu! Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
transfer Manchester City FC İlkay Gündoğan Pep Guardiola son dakika Ederson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi, Özel'in çağrısına gülümseyerek geçip gitti

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi, Özel'in çağrısına gülümseyerek geçip gitti

Jose Mourinho'nun yeni durağını açıkladılar!

Jose Mourinho'nun yeni durağını açıkladılar!

Pep Guardiola, İlkay Gündoğan ve Ederson'u öve öve bitiremedi!

Pep Guardiola, İlkay Gündoğan ve Ederson'u öve öve bitiremedi!

Sloukas'tan Ergin Ataman için olay olacak sözler!

Sloukas'tan Ergin Ataman için olay olacak sözler!

Final için sahaya çıkıyoruz! Haydi çocuklar...

Final için sahaya çıkıyoruz! Haydi çocuklar...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.