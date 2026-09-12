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Pep Guardiola'dan Trabzonspor iddialarına net yanıt!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken, Pep Guardiola iddiasına yanıt geldi.

Pep Guardiola'dan Trabzonspor iddialarına net yanıt!
Burak Kavuncu

Trabzonspor'la adı anılan Pep Guardiola hakkında menajeri Josep Maria Orobitg'den açıklama geldi. Orobitg, İspanyol teknik adamın bu sezon herhangi bir kulüp veya milli takım çalıştırmayacağını duyurdu.

GUARDIOLA BU SEZON TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAK

Pep Guardiola dan Trabzonspor iddialarına net yanıt! 1

Josep Maria Orobitg, Pep Guardiola'nın 2026-2027 sezonunda herhangi bir takımın başına geçmeyeceğini açıkladı. Guardiola'nın menajeri, "Pep bu sezon hiçbir kulüpte ya da milli takımda teknik direktörlük yapmayacak" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Guardiola'nın Trabzonspor'un gündeminde olduğu yönündeki iddialar da geçerliliğini yitirdi.

TRABZONSPOR'DA YENİ HOCA ARAYIŞI

Pep Guardiola dan Trabzonspor iddialarına net yanıt! 2

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı başladı. Bordo-mavili takım geçici olarak Hüseyin Çimşir'e emanet edilirken, yönetim yeni teknik adam için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da daha önce yaptığı açıklamada Conte, Arda Turan, Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş gibi isimlerle görüşmediklerini belirtmişti.

"YENİ TEKNİK DİREKTÖR YABANCI OLACAK"

Pep Guardiola dan Trabzonspor iddialarına net yanıt! 3

Ertuğrul Doğan, yeni teknik direktörün yabancı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti. Başkan Doğan, "Hata yapma şansımız hiç yok. Yeni teknik direktörümüz yabancı olacak gibi duruyor. Şu anki görüntü o yönde. Görüştüğümüz, raporunu istediğimiz teknik direktörler var" açıklamasında bulunmuştu.

Trabzonspor yönetiminin, teknik direktör kararını kısa süre içerisinde netleştirmesi bekleniyor.

FATİH TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ

Pep Guardiola dan Trabzonspor iddialarına net yanıt! 4

Trabzonspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fatih Tekke görevinden ayrıldı. Avrupa maçının ardından istifa eden ancak kararı kabul edilmeyen Tekke, son mağlubiyetin ardından ayrılık talebini yeniden yönetime iletti.

Yönetimle yapılan görüşmenin ardından Tekke'nin istifası kabul edilirken, bordo-mavililerde yeni teknik direktör için süreç resmen başlamış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Pep Guardiola
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