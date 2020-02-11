Pep Guardiola için Juventus iddiası

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu Liverpool'a kaptırmak üzere olan Manchester City'de sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Lionel Messi'nin transferiyle gündeme gelen İngiliz ekibinde bu kez menajer Pep Guardiola'nın ayrılığı konuşulmaya başlandı.
İngiltere kaynaklı The Sun gazetesi ise bombayı patlattı. Habere göre, Juventus'un İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile yollarını ayıracağını ve yerine İspanyol teknik adam Pep Guardiola'yı göreve getireceğini iddia etti.
Juventus'un İtalya Serie A'da en yakın rakibi Inter'in gerisine düşmesi İtalyan teknik adamın geleceğini tartışma konusu haline getirdi. Allegri ile birlikte oynanan hücum futbolunun Sarri ile daha defansif bir role bürünmesi Juventus yönetiminin tepkisini çekti. Geçtiğimiz günlerde Siyah Beyazlı ekibin eski teknik direktörü Allegri'nin de eski takımına geri döneceği iddia edilmişti.
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