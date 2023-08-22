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Pep Guardiola, İspanya'da acil ameliyata alındı! Sırtındaki ağrılar nedeniyle...

22.08.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’nin başarılı teknik direktörü Pep Guardiola, sırtındaki problem nedeniyle bir operasyon geçirdi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Pep Guardiola, sırtındaki problem nedeniyle bugün bir operasyon geçirdi. Manchester City’deki oyuncular Pep’e acil şifalar diliyor ve onu yakında Manchester’ın başında tekrardan görmeyi dört gözle bekliyor” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın sırtından ameliyat edildiği ve tecrübeli çalıştırıcının 4-16 eylül tarihlerindeki milli maç arasından sonra takımın başında yer alabileceği duyuruldu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Pep Guardiola, bugün sırt probleminden dolayı rutin bir ameliyata alındı." denildi.

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52 yaşındaki İspanyol teknik adamın son dönemde şiddetli sırt ağrısı çektiği belirtilerek, "Acil ameliyat için Barselona'ya uçtu ve operasonu başarılı geçti. Pep artık Barselona'da iyileşip rehabilite edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Guardiola'nın yokluğunda yardımcısı Juanma Lillo'nun takımın başında bulunacağı aktarıldı.

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