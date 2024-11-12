Pep Guardiola, kafayı Türk yıldıza taktı! Manchester City yönetimine: "Siz parayı halledin, ben ikna ederim"

Bu sezon Inter'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Hakan Çalhanoğlu'na Manchester City talip oldu. Devre arasında İngiliz ekibinin teklif yapması beklenen Hakan için Inter'in kararı belirleyici olacak.

INTER TARAFTARI ÇOK SEVİYOR

Son 4 sezondur Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan taraftarların sevgilisi haline geldi. Inter formasıyla 147 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 31 gol, 23 asistlik katkı sağladı.

GUARDIOLA İSTİYOR

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Hakan Çalhanoğlu'nun devre arasında takıma katılmasını istiyor. Yönetime bu isteğini bildiren Guardiola, Inter ile anlaşılması durumunda Hakan'ı ikna edecek.