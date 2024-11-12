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  4. Pep Guardiola, kafayı Türk yıldıza taktı! Manchester City yönetimine: "Siz parayı halledin, ben ikna ederim"

Pep Guardiola, kafayı Türk yıldıza taktı! Manchester City yönetimine: "Siz parayı halledin, ben ikna ederim"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.11.2024 12:26
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Manchester City'de kötü gidiş son sürat devam ediyor. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. Guardiola, orta sahaya takviye yapmak amacıyla Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı.

Pep Guardiola, kafayı Türk yıldıza taktı! Manchester City yönetimine: "Siz parayı halledin, ben ikna ederim"
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Bu sezon Inter'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Hakan Çalhanoğlu'na Manchester City talip oldu. Devre arasında İngiliz ekibinin teklif yapması beklenen Hakan için Inter'in kararı belirleyici olacak.

INTER TARAFTARI ÇOK SEVİYOR

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Son 4 sezondur Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan taraftarların sevgilisi haline geldi. Inter formasıyla 147 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 31 gol, 23 asistlik katkı sağladı.

GUARDIOLA İSTİYOR

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Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Hakan Çalhanoğlu'nun devre arasında takıma katılmasını istiyor. Yönetime bu isteğini bildiren Guardiola, Inter ile anlaşılması durumunda Hakan'ı ikna edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Internazionale Hakan Çalhanoğlu manchester city
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