SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Pep Guardiola'nın kızından Filistin'e destek! 'Kaç insanın ölmesi gerekiyor!'

Pep Guardiola'nın kızından Filistin'e destek! 'Kaç insanın ölmesi gerekiyor!'

14.10.2023 18:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola, Filistin'e destek mesajı yayımladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'nın kızı Maria'dan, Filistin halkına destek geldi.

MEKTUBU PAYLAŞTI

369616142_309800358375042_4307658956202388714_n

Maria Guardiola, Eva adlı bir kullanıcının "whatevawears" isimli Instagram hesabından alıntıladığı Filistin halkına destek için yazılan mektubu, kendi hesabından paylaştı.

"ÖLÜ SAYISININ KAÇ OLMASI GEREKİYOR?"

361496126_935712294164510_3402988464684913213_n

Mektupta, "Şimdi böyle mi davranacağız? Sırtımızı yaslayıp bir soykırımı televizyondan mı izleyeceğiz? Artık bundan on yıllar sonra, etraflarına bakarlar ve kendilerine sorarlar 'Tüm bunlar nasıl oldu?' diye. Hayatımda ilk kez tarihteki zulümlerin nasıl gerçekleştiğini anladım. Asla geçmişimizden ders çıkarmıyoruz. Bir kişinin bunlara 'dur' demesi için ölü sayısının kaç olması lazım, 10 bin mi, 100 bin mi, milyon mu? Daha kaç Filistinlinin ölmesi gerekiyor?" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşım, kısa süre içinde çok sayıda etkileşim aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sacha Boey, A Milli Takım'a mı seçilecek?Sacha Boey, A Milli Takım'a mı seçilecek?
Ünlü futbolcuya ahlaksız teklif! Kendisi açıkladıÜnlü futbolcuya ahlaksız teklif! Kendisi açıkladı
Karagümrük'ün kulüp müdürü, bacanağı tarafından öldürüldü!Karagümrük'ün kulüp müdürü, bacanağı tarafından öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Pep Guardiola manchester city premier lig 10 ekipleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.