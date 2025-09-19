Pep Guardiola'nın takımı Manchester City'de Erling Haaland bu rekoru da kırdı! İlklerin gecesi nefes kesti...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Napoli'yi Erling Haaland ve Jeremy Doku'nun golleriyle 2-0 mağlup ederken, takımın Norveçli yıldızı Haaland kırılması güç bir rekoru kırarak geceye damgasını vurdu.

KIRMIZI KART!

Napoli'de Giovanni Di Lorenzo, 21. dakikada kırmızı kart görüp kenara gelirken, bu olaydan en çok etkilenen Manchester City’nin eski yıldızı Kevin De Bruyne oldu. Yeni takımı Napoli ile Manchester City’e rakip olan yıldız oyuncu, kırmızı kart sebebiyle oyundan ilk alınan isim oldu.

İKİNCİ YARI AÇILDI MAÇ!

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Manchester City ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanı aldı. İngiliz ekibinin yıldızı Erling Haaland, 56. dakikada takımını öne geçirdi. Pep Guardiola'nın ekibinde Jeremy Doku, 65'te skoru 2-0'a getirerek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Manchester City'nin Nerveçli yıldızı Erling Haaland, Napoli karşısındaki golüyle tarihi bir başarıya imza attı. Haaland, attığı bu golle Şampiyonlar Ligi'nde 50. kez ağları havalandırdı. Yıldız futbolcu, Devler Ligi'nde 50 gole en az maçta (49) ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor, 62 maçla Ruud Van Nistelrooy'a aitti.