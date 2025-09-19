SPOR

Pep Guardiola'nın takımı Manchester City'de Erling Haaland bu rekoru da kırdı! İlklerin gecesi nefes kesti...

Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında bir rekor daha kırıldı. İlklerin gecesinde Manchester City, evinde konuk ettiği Napoli’yi 2-0 mağlup ederek galibiyetle başladı. Takımın yıldız oyuncusu Erling Haaland ise kırılması güç bir rekoru kırarak geceye damga vurdu.

Pep Guardiola'nın takımı Manchester City'de Erling Haaland bu rekoru da kırdı! İlklerin gecesi nefes kesti...
Burak Kavuncu
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Napoli
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Napoli'yi Erling Haaland ve Jeremy Doku'nun golleriyle 2-0 mağlup ederken, takımın Norveçli yıldızı Haaland kırılması güç bir rekoru kırarak geceye damgasını vurdu.

KIRMIZI KART!

Pep Guardiola nın takımı Manchester City de Erling Haaland bu rekoru da kırdı! İlklerin gecesi nefes kesti... 1

Napoli'de Giovanni Di Lorenzo, 21. dakikada kırmızı kart görüp kenara gelirken, bu olaydan en çok etkilenen Manchester City’nin eski yıldızı Kevin De Bruyne oldu. Yeni takımı Napoli ile Manchester City’e rakip olan yıldız oyuncu, kırmızı kart sebebiyle oyundan ilk alınan isim oldu.

İKİNCİ YARI AÇILDI MAÇ!

Pep Guardiola nın takımı Manchester City de Erling Haaland bu rekoru da kırdı! İlklerin gecesi nefes kesti... 2

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Manchester City ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanı aldı. İngiliz ekibinin yıldızı Erling Haaland, 56. dakikada takımını öne geçirdi. Pep Guardiola'nın ekibinde Jeremy Doku, 65'te skoru 2-0'a getirerek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

REKOR KIRILDI!

Pep Guardiola nın takımı Manchester City de Erling Haaland bu rekoru da kırdı! İlklerin gecesi nefes kesti... 3

Manchester City'nin Nerveçli yıldızı Erling Haaland, Napoli karşısındaki golüyle tarihi bir başarıya imza attı. Haaland, attığı bu golle Şampiyonlar Ligi'nde 50. kez ağları havalandırdı. Yıldız futbolcu, Devler Ligi'nde 50 gole en az maçta (49) ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor, 62 maçla Ruud Van Nistelrooy'a aitti.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
Manchester City FC SSC Napoli Erling Haaland Pep Guardiola rekor şampiyonlar ligi
