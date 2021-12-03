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Pep Guardiola'nın yeni adresini duyurdular! 2023'te kıta değiştiriyor!

03.12.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'de 6. sezonunu geçiren Pep Guardiola gelecekte çarpıcı bir karar alabilir. Manchester City'nin gözde menajeri Pep Guardiola sözleşmesi bittikten sonra aynı şirket için farklı bir kıtada çalışabilir.

Pep Guardiola'nın yeni adresini duyurdular! 2023'te kıta değiştiriyor!

Manchester City'de altıncı sezonunu geçiren Pep Guardiola gelecekte çarpıcı bir karar alabilir.

2016 yazında devraldığı Manchester City'de başarılı bir serüven geçiren Guardiola'nın mevcut sözleşmesi 2023'te sona eriyor. İngiliz basınına göre Guardiola sözleşmesi bittikten sonra kariyerinde yeni bir pencere açmaya sıcak bakıyor.

90min'in haberine göre Pep Guardiola, Manchester City'deki sözleşmesini tamamladıktan sonra City Football Group bünyesindeki bir başka takımı çalıştıracak. İddiaya göre New York City'nin başına geçmesi beklenen Guardiola, MLS'te yoluna devam edecek.

"NEW YORK'U ÇOK SEVİYORUM"

İspanyol teknik direktör daha önce verdiği demeçte City Football Group'un New York'taki projelerine övgüde bulunmuş, New York'ta sık zaman geçirdiğini ve çok sevdiğini söylerken ABD futbolu için de olumlu konuşmuştu.

"Kariyerim boyunca New York'ta çok fazla zaman geçirdim. Çok sevdiğim bir şehir ve yıllar içinde burada futbola olan tutkunun gelişimini birinci elden görme şansına eriştim"

"Uzun yıllardır söylüyorum, ABD'de futbol için inanılmaz parlak bir gelecek olduğuna inanıyorum. Grubumuz sayesinde şehirde 50 yeni futbol sahası var. Bunun gibi harika projeler gelecekte Amerikalı yeteneklerin ortaya çıkmasında rol oynayacak"

MANCHESTER CİYT'DE NELER YAPTI?

2016-17 sezonunun başında Manchester City'yi devralan Pep Guardiola, İngiliz ekibiyle Ada futbolunda hegemonya kurdu.

Kulüpteki altıncı sezonunu geçiren Guardiola altıncı sezonunu geçirdiği Manchester City'de şu ana kadar 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Guardiola ayrıca 3 Lig Kupası, 1 FA Cup ve 2 Community Shield zaferi elde ederken toplamda 9 kupa kazandı.


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