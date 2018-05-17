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Pepe Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.05.2018 21:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Pepe, Beşiktaş'taki geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Pepe, Çin'e gitmeyeceğini ve Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı.

Pepe Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, hakkında çıkan transfer iddialarına resmi Instagram hesabından yanıt verdi.

Resmi Instagram hesabından bir canlı yayın gerçekleştiren Portekizli stoper, bir taraftarın Çin'e gidip gitmeyeceğini sorması üzerine "Hayır, hayır. Türkiye ve Beşiktaş'ta kalacağım." ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz yaz Real Madrid'den bonservis bedeli ödenmeden Siyah Beyazlı takıma transfer edilmişti.

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