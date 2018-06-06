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'Pepe için resmen teklif yapıldı'

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.06.2018 15:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki stoperi Pepe için Portekiz basınından Suudi Arabistan iddiası gündeme geldi.

'Pepe için resmen teklif yapıldı'

Portekiz gazetesi A Bola, Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'ın Pepe için Beşiktaş'a resmi teklif yaptığını öne sürdü.

Al-İttihad'ın Pepe için çok ciddi olduğu ve tecrübeli stoperi mutlaka kadrosuna katmak istediği de haberin ayrıntıları içinde yer aldı. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi vasıtasıyla iletilen teklifin 2018 Dünya Kupası sonrası değerlendirmeye alınacağı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'a sezon başında 10 yıl formasını giydiği Real Madrid'den transfer olan Pepe'nin siyah-beyazlılarla 31 Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. (NTV SPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş pepe

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