Pepe Wolverhampton Wanderers yolcusu

Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli yıldız Pepe'nin Wolverhampton Wanderers yolunda olduğu belirtildi.

Premier Lig yolcusu

Record'da yer alan haberde; Pepe'nin kendisine kulüp aradığı ve Wolves'ın teklifinin kendisi için çok cazip olduğu kaydedildi.

Kariyerinde hiç Premier Lig tecrübesi olmayan Pepe'nin, bu transfere çok sıcak baktığı ifade edildi.

İngiliz The Sun'da yer alan haberde ise; Portekizli birçok futbolcunun oynadığı Wolves'in pepe için en ideal ortam olacağı bilgisi de verildi.

Takımın menajerinin Portekizli Nuno, kalecisinin milli takımdan yakın arkadaşı Rui Patricio, Ruben Neves, Joao Moutinho ve Diego Jota gibi oyuncuların olduğu vurgulandı.