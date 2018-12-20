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Pepe Wolverhampton Wanderers yolcusu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.12.2018 14:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Pepe'nin, Wolverhampton Wanderers'tan gelen teklife çok sıcak baktığı belirtildi.

Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli yıldız Pepe'nin Wolverhampton Wanderers yolunda olduğu belirtildi.

Premier Lig yolcusu

Record'da yer alan haberde; Pepe'nin kendisine kulüp aradığı ve Wolves'ın teklifinin kendisi için çok cazip olduğu kaydedildi.

Record'da yer alan haberde; Pepe'nin kendisine kulüp aradığı ve Wolves'ın teklifinin kendisi için çok cazip olduğu kaydedildi.

Kariyerinde hiç Premier Lig tecrübesi olmayan Pepe'nin, bu transfere çok sıcak baktığı ifade edildi.

Kariyerinde hiç Premier Lig tecrübesi olmayan Pepe'nin, bu transfere çok sıcak baktığı ifade edildi.

İngiliz The Sun'da yer alan haberde ise; Portekizli birçok futbolcunun oynadığı Wolves'in pepe için en ideal ortam olacağı bilgisi de verildi.

İngiliz The Sun'da yer alan haberde ise; Portekizli birçok futbolcunun oynadığı Wolves'in pepe için en ideal ortam olacağı bilgisi de verildi.

Takımın menajerinin Portekizli Nuno, kalecisinin milli takımdan yakın arkadaşı Rui Patricio, Ruben Neves, Joao Moutinho ve Diego Jota gibi oyuncuların olduğu vurgulandı.

Takımın menajerinin Portekizli Nuno, kalecisinin milli takımdan yakın arkadaşı Rui Patricio, Ruben Neves, Joao Moutinho ve Diego Jota gibi oyuncuların olduğu vurgulandı.

Pepe'nin de kariyerini noktalamadan önce İngiliz futbolunu görerek büyük bir tatmin duygusu yaşayacağının altı çizildi. (SPORX)

Pepe'nin de kariyerini noktalamadan önce İngiliz futbolunu görerek büyük bir tatmin duygusu yaşayacağının altı çizildi. (SPORX)
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Wolverhampton Wanderers pepe Beşiktaş Spor Toto Süper Lig İngiltere Premier Lig

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