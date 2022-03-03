Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi uyarlama mı? Pera Palas'ta Gece Yarısı hangi kitaptan uyarlandı?

Netflix'te ekrana gelen ve başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer’in rol aldığı, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Kurtuluş Savaşı yıllarını konu alıyor.

Dizi 3 Mart 2022 Perşembe günü itibariyle yayınlandı. Peki Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi uyarlama mı?

PERA PALAS'TA GECE YARISI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Oyuncular arasında Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer, Engin Hepileri ve Hakan Dinçkol gibi isimlerin bulunduğu dizi, Charles King’in “Midnight At The Pera Palace“ kitabından uyarlanmıştır.

Netflix'te yayınlanan dizinin konusu ve oyuncuları da merak ediliyor.

PERA PALAS'TA GECE YARISI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi 2022 senesinde Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilmiş olan genç bir gazetecinin, kendisini Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenmekte siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını ve geçmişe gitmesini konu alıyor.

PERA PALAS'TA GECE YARISI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

•Hazal Kaya - Esra

•Selahattin Paşalı - Halit

•Engin Hepileri

•Tansu Biçer

•Hakan Dinçkol

•Ergun Metin

•Clare Louise Frost - Agatha Christie

•Jordan J Gallagher - Lover

•Yasemin Szawlowski - Sonia

•James Chalmers - George

•Ahmet Varlı

•Nergis Öztürk

•Murat Kılıç



