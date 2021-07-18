Geçen sezon şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe yeni sezonun çalışmalarına başladı. İlk etap kampını Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Sarı-Lacivertli takım, 22 Temmuz'a kadar hazırlık sürecini Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek.

Slovenya'da gerçekleştirilecek ikinci kamp öncesinde teknik direktör Vitor Pereira 5 ismin biletini kesti.

A Spor'un haberine göre Portekizli teknik adam Zanka, Lemos, Zajc, Dirar, Perotti ile yolların ayrılmasını istedi. Tisserand'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertli yönetim yeni sezon öncesinde Perotti'ye yeni takım bulmasını söyledi. Arjantinli oyuncunun ayrılma ihtimalinden dolayı 11 numara Sinan Gümüş'e verildi.

3 HAZIRLIK MAÇI DAHA YAPILACAK

Topuk Yaylası'ndaki kampta Romanya 2. Ligi ekiplerinden Csikszereda ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrılırken, Sarı-Lacivertli takımın gollerini Sinan Gümüş ve Serdar Aziz kaydetmişti.

Fenerbahçe, Slovenya'da yapacağı 3 hazırlık maçının programını paylaştı. Buna göre 24 Temmuz 18.00'de Udinese, 27 Temmuz 18.00'de Tabir Sezana ve 30 Temmuz 17.00'de Al Ahli ile karşılacak.



