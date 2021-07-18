Geçen sezon şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe yeni sezonun çalışmalarına başladı. İlk etap kampını Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Sarı-Lacivertli takım, 22 Temmuz'a kadar hazırlık sürecini Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek.
Slovenya'da gerçekleştirilecek ikinci kamp öncesinde teknik direktör Vitor Pereira 5 ismin biletini kesti.
A Spor'un haberine göre Portekizli teknik adam Zanka, Lemos, Zajc, Dirar, Perotti ile yolların ayrılmasını istedi. Tisserand'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertli yönetim yeni sezon öncesinde Perotti'ye yeni takım bulmasını söyledi. Arjantinli oyuncunun ayrılma ihtimalinden dolayı 11 numara Sinan Gümüş'e verildi.
Topuk Yaylası'ndaki kampta Romanya 2. Ligi ekiplerinden Csikszereda ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrılırken, Sarı-Lacivertli takımın gollerini Sinan Gümüş ve Serdar Aziz kaydetmişti.
Fenerbahçe, Slovenya'da yapacağı 3 hazırlık maçının programını paylaştı. Buna göre 24 Temmuz 18.00'de Udinese, 27 Temmuz 18.00'de Tabir Sezana ve 30 Temmuz 17.00'de Al Ahli ile karşılacak.
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