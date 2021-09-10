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Pereira'dan olay yaratacak Mesut Özil sözleri!

10.09.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de tam bir Vitor Pereira fırtınası yaşanıyor. Portekizli teknik adam, kafasındaki düşünceleri tek tek uygluyor. Mesut Özil konusunda çok sert bir tavır takınan tecrübeli çalıştırıcı flaş ifadeler kullandı.

Pereira'dan olay yaratacak Mesut Özil sözleri!

Vitor Pereira, Başkan Ali Koç’un favori teknik direktörü değildi. Hatta ilk 10 sırada da adı yer almıyordu. Ancak teklif götürülen isimlerin tek tek olumsuz cevap vermesi, Pereira’nın da “yarım kalan işi bitirmeye geliyorum…” demesiyle ibre kendisine döndü.

VOLKAN DEMİREL GÖNDERİLDİ

Pereira gelir gelmez bir önceki dönemde kendi oynattığı oyunu eleştiren Volkan Demirel’in ipini çekti. Ardından yönetimle arasında isim istemediği için Volkan Ballı’yı elemine etti.

Ali Koç’un; Ozan, Caner ve Gökhan Gönül'ü göndermesinin yanına; Adem, Dirar, Thiam, Sadık, Samatta ve Lemos’u da ekledi.

YENİ TRANSFERİ DE GÖNDERDİ

Pereira’nın ipleri eline aldığı iki olay oldu. Bunlardan birincisi yönetimin anlaştığı Caulker için, “onunla olmaz. Gitsin” deyip, Kim’i aldırması ve Muhammed’i oynatıp, Mesut Özil’i kulübeye çekmesi oldu.

"MESSI OLSA HAZIR DEĞİLSE OYNAMAZ"

Mesut Özil hakkında konuşan Pereira,“Fenerbahçe deneme yanılma yeri değildir. Mesut değil Messi olsa eğer hazır değilse oynamaz. Muhammed’i oynatmazsam haksızlık” dedi. Bu sözler sosyal medyada gündem oldu.

(Fotospor)


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
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