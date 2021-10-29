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Pereira’dan şok! Mesut Özil ve Pelkas kararı

29.10.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira arka arkaya alınan mağlubiyetlerden sonra kendisi ve takımı için kritik Konyaspor deplasmanına çıkıyor. Portekizli hocanın bu maçta Yunan futbolcu Pelkas ve aralarında sorun olduğu iddia edilen Mesut Özil'i kulübeye çekeceği tahmin ediliyor.

Pereira’dan şok! Mesut Özil ve Pelkas kararı
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira hayati önem taşıyan Konyaspor maçında Hatay maçının taktiğini deneyecek… Taktiğinden asla ödün vermeyen ancak maçına göre oyuncuları değiştiren Portekizli teknik adam Konya deplasmanında Hatay’da olduğu gibi önde 3 hareketli oyuncu ile oynayacak.

Topu rakip sahaya yıkamayacağını bildiği için son maçın golcüsü Serdar Dursun’u yanında oturtacak. Valencia vurucu güç olacak. Rossi’nin yanında İrfan Can’ın oynama ihtimali belirdi. Pelkas’ı düşünmeyen Pereira, Mesut’a da şans vermeyi planlamıyor.

Gustavo’nun yanında Crespo, Mert Hakan ya da Zajc’tan hangisi daha dirençliyse onu oynatmayı planlayan Pereira, Osayi-Samuel’in yokluğunda kanada Burak Kapacak’ı atabilir. Ancak riske girmeyip Nazım’la da devam edebilir. Ferdi’nin forması garanti. Kim dönerken Szalai’nin de olduğu stoper üçlüsünün içine Novak’ı atmayı planlıyor.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor Konyaspor Mesut Özil Dimitrios Pelkas Vitor Pereira
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