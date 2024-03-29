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Perez'in kapısını çaldılar! Arda Güler'e tarihi teklif hazırlığı... Real Madrid'den ayrılabilir

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2024 08:25
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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler süre alamamaktan şikayet ederken, bu durumdan faydalanmak isteyen dev kulüpler Başkan Perez'in kapısını çalmaya devam ediyor. Bu kapsamda dev bir kulübün daha İspanyol devine tarihi bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler yeni takımında forma şansı bulamamaktan şikayet ederken, flaş bir iddia gündeme geldi.

REKOR TEKLİF

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İspanyol basınında yer alan habere göre; Alman ekibi Bayern Münih, Arda Güler için harekete geçti. Alman devinin, genç yıldız arayışında olduğu belirtilen haberde, bu isimlerden birinin de Arda Güler olduğu ve rekor bir teklife hazırlanıldığı belirtildi.

PEREZ İZİN VERİRSE...

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Haberin devamında Bayern Münih yetkililerinin Real Madrid başkanı Florentino Perez ile iyi ilişkilerde bulunduğu, Alman yetkililerinin Arda Güler için sürpriz bir teklif yapabileceği iddia edildi.

7 MAÇ 1 GOL

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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e katılan Arda Güler, İspanyol deviyle 7 karşılaşmaya çıktı. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

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