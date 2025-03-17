Performansındaki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Anderson Talisca meğer gün sayıyormuş... Fenerbahçe taraftarı çileden çıktı

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak geldiği günden bu yana beklentileri karşılamakta zorlanan Anderson Talisca, son oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Samsunspor mücadelesinde de etkisiz bir performans gösterirken eleştirilerin hedefindeki isimlerden biri haline gelmişti.

Talisca'nın performansındaki bu düşüşün nedenleri merak edilirken, ortaya çıkan bir gelişme Sarı-Lacivertli taraftarları adeta çileden çıkardı. transfer olduğu günden bu yana aklının nerede olduğu ortaya çıktı...

ŞARKI İÇİN GÜN SAYIYOR...

'Spark' takma adıyla müzik dünyasında tanınan Talisca, Brezilya'da sahibi olduğu Nine Four Records ile çeşitli projelere imza atarken oyuncunun yeni parçası için gün saydığı öğrenildi.

YENİ SINGLE YAYIMLIYOR

Drake, Matuê ve Ty Dolla Sign gibi isimlerden ilham alan Spark (Talisca), Anezzi ortaklığıyla yeni parçası "Neurose"u yayınlamaya hazır. Şarkının duyurusu 19 Mart'ta yapılacak. Talisca yeni parçasını şu şekilde anlattı.

"Bu şarkının çok sokak havası var, biliyor musunuz? Sokaklardan gelen otantik bir enerji taşıyor. Çok fazla düşünceden geçiyoruz. Bu şarkı özgürlük duygusunu, bizim için en iyi olanın peşinden gitme duygusunu getiriyor. Çok fazla güç ve tavır içeren bir beste."