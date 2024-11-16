Performansıyla göz doldurdu... Üç büyükler sıraya girdi! Süper Lig'in devleri o ismi peşinde...

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan ve Arda Turan'ın vazgeçilmezlerinden birine dönüşen Ahmet Kutucu, ortaya koyduğu performansla A Milli Takım seviyesine kadar yükselmişti. 24 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'in üç büyükleri sıraya girdi.

SERGİLEDİĞİ PERFORMANSLA GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Eyüpspor formasıyla 12 maçta sahaya çıkan Ahmet Kutucu, 5 gol atarken, 5 de asist yaptı. 1.81 boyundaki golcü oyuncunun 2027 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

ÜÇ BÜYÜKLER SIRAYA GİRDİ

Sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu için üç büyükler harekete geçti. Takvim'in haberine göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray oyuncuyu gündemine alarak yakından takip etmeye başladılar.

MİLLİ FORMAYI 2 KEZ SIRTINA GEÇİRDİ

Son iki sezondur ortaya koyduğu performansla göz dolduran Ahmet Kutucu, iki kez de Milli Takım'a çağırıldı.