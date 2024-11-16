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Performansıyla göz doldurdu... Üç büyükler sıraya girdi! Süper Lig'in devleri o ismi peşinde...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.11.2024 18:25
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor forması giyen ve Arda Turan'ın önderliğinde sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Ahmet Kutucu için üç büyükler harekete geçti.

Performansıyla göz doldurdu... Üç büyükler sıraya girdi! Süper Lig'in devleri o ismi peşinde...

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan ve Arda Turan'ın vazgeçilmezlerinden birine dönüşen Ahmet Kutucu, ortaya koyduğu performansla A Milli Takım seviyesine kadar yükselmişti. 24 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'in üç büyükleri sıraya girdi.

SERGİLEDİĞİ PERFORMANSLA GÖZ DOLDURUYOR

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Bu sezon Eyüpspor formasıyla 12 maçta sahaya çıkan Ahmet Kutucu, 5 gol atarken, 5 de asist yaptı. 1.81 boyundaki golcü oyuncunun 2027 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

ÜÇ BÜYÜKLER SIRAYA GİRDİ

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Sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu için üç büyükler harekete geçti. Takvim'in haberine göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray oyuncuyu gündemine alarak yakından takip etmeye başladılar.

MİLLİ FORMAYI 2 KEZ SIRTINA GEÇİRDİ

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Son iki sezondur ortaya koyduğu performansla göz dolduran Ahmet Kutucu, iki kez de Milli Takım'a çağırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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