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Performansıyla kendine hayran bırakıyor! Beşiktaş'ta altyapının yıldızı Enes Cinemre

26.06.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş U-16 takımında forma giyen 15 yaşındaki genç yetenek Enes Cinemre performansıyla alkış toplarken, U-16 liginde gol krallığının zirvesinde bulunuyor. Genç oyuncu sosyal medya hesabından son oynanan mücadeleden bir kesit paylaşırken, bu paylaşım taraftardan da büyük beğeni aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalayan Enes Cinemre U16 Elit Ligi’nde attığı gollerle zirvede yer aldı. Attığı 17 golle, gol krallığında zirvede yer alan Enes, performansıyla göz doldururken, 'yerli Messi' olarak gösteriliyor.

EN GENÇ PROFESYONEL

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Geleceğin yıldız adaylarından olan orta saha oyuncusu grubundaki tüm forvetleri geride bıraktı. Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalayan en genç futbolcu olan Enes Cinemre Milli Takımda da forma giyiyor.

HARİKALAR YARATIYOR

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15 yaşındaki genç yıldızın A Takıma kadar yükselmesi beklenirken, son oynanan karşılaşmada attığı goller sosyal medyada gündem oldu. Cinemre, bu perfomansını kişisel twitter hesabından paylaşırken taraftarlardan büyük beğeni aldı.


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