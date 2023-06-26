Performansıyla kendine hayran bırakıyor! Beşiktaş'ta altyapının yıldızı Enes Cinemre

Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalayan Enes Cinemre U16 Elit Ligi’nde attığı gollerle zirvede yer aldı. Attığı 17 golle, gol krallığında zirvede yer alan Enes, performansıyla göz doldururken, 'yerli Messi' olarak gösteriliyor.

EN GENÇ PROFESYONEL

Geleceğin yıldız adaylarından olan orta saha oyuncusu grubundaki tüm forvetleri geride bıraktı. Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalayan en genç futbolcu olan Enes Cinemre Milli Takımda da forma giyiyor.

HARİKALAR YARATIYOR

15 yaşındaki genç yıldızın A Takıma kadar yükselmesi beklenirken, son oynanan karşılaşmada attığı goller sosyal medyada gündem oldu. Cinemre, bu perfomansını kişisel twitter hesabından paylaşırken taraftarlardan büyük beğeni aldı.