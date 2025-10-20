SPOR

Peri masalı tarih yazdı! 800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevik’in takımı Mjällby İsveç Ligi'nde şampiyon oldu...

800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevik’in takımı Mjällby İsveç Ligi’nde tarihinde ilk defa şampiyon olarak bir tarih yazdı. Avrupa futbolunda peri masalına imza atan takım gelecek sene Şampiyonlar Ligi elemelerinde boy gösterecek.

Burak Kavuncu

Avrupa futbolunda bir tarih yazıldı. 800 kişilik nüfusuyla İsveç’in bir balıkçı kasabası olan Hallevik’in takımı Mjällby İsveç Ligi’nde tarihinde ilk kez şampiyon olarak bir peri masalına imza attı. Gamla Ullevi Stadyumu'nda oynanan mücadelede Mjallby'nin gollerini 21. dakikada Jacob Bergström ile 28. dakikada Tom Pettersson kaydetti.

11 PUANLIK FARK!

Peri masalı tarih yazdı! 800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevik’in takımı Mjällby İsveç Ligi nde şampiyon oldu... 1

Takımın büyük çoğunluğunu Hallevik köyünde doğmuş ve büyümüş futbolculardan oluşan Mjällby büyük bir başarıya imza attı.

Peri masalı tarih yazdı! 800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevik’in takımı Mjällby İsveç Ligi nde şampiyon oldu... 2

Mjällby 66 puana yükselerek ligde şampiyon olurken, en yakın takipçisi Hammarby ise 55 puanda kaldı. Ligin bitmesine 3 hafta kala puan farkı 11 oldu ve şampiyon belli oldu.

OKUL MÜDÜRÜ VE POSTACI

Peri masalı tarih yazdı! 800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevik’in takımı Mjällby İsveç Ligi nde şampiyon oldu... 3

Mjällby’nin teknik direktörü bir okul müdürü, gözlemcileri ise bir postacı, yardımcı antrenörü ise bir akademisyen. Sadece dokuz yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğinde olan Mjällby, kısa sürede şampiyonluk sevinci yaşayarak tarihe adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

