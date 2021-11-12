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Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses evliliğinden olan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü kutladı

12.11.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde gözlerden uzak bir hayat tercih ediyor. 3 çocuğu olan Melek Zübeyde yeni yaşını kutladı. Anne Savaş kızının doğum gününü bu sözlerle kutladı.

Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses evliliğinden olan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü kutladı

Çukur dizisindeki rolüyle geçtiğimiz sezona damga vuran, bu sezon ise El Kızı dizisinde oynayan Perihan Savaş sosyal medyada ailesiyle pozlarını sık sık paylaşıyor.

Oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiren Perihan Savaş sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde düğünde!İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde düğünde!

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızıMelek Zübeyde Akkaş ise özel hayatıyla merak ediliyor.

Ekran Alıntısı

"GURURUM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

Ekran Alıntısı

Perihan Savaş kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Perihan Savaş'ın 'Canım kuzum seni çok seviyorum, gururum Allah'ım seni, evlatlarını, eşini korusun. İyi ki doğdun iyi ki' sözlerine beğeni yağdı.

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İbrahim Tatlıses Perihan Savaş
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