Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses evliliğinden olan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü kutladı

Çukur dizisindeki rolüyle geçtiğimiz sezona damga vuran, bu sezon ise El Kızı dizisinde oynayan Perihan Savaş sosyal medyada ailesiyle pozlarını sık sık paylaşıyor.

Oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiren Perihan Savaş sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızıMelek Zübeyde Akkaş ise özel hayatıyla merak ediliyor.

"GURURUM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

Perihan Savaş kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Perihan Savaş'ın 'Canım kuzum seni çok seviyorum, gururum Allah'ım seni, evlatlarını, eşini korusun. İyi ki doğdun iyi ki' sözlerine beğeni yağdı.





