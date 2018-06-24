Peru'nun yıldızı Farfan hastanelik oldu

Rusya’da devam eden Dünya Kupası C Grubu’nda önce Danimarka’ya ardından da Fransa’ya yenilerek turnuvaya veda eden Peru’da, Avustralya ile oynanacak son maç öncesi Jefferson Farfan şoku yaşandı. Antrenman sırasında kaleci ile çarpışan Jefferson Farfan, hastaneye kaldırıldı. Jefferson Farfan’ın Avustralya ile oynanacak son maçta forma giymesi beklenmiyor.

Peru’nun Avustralya maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Khimki’de, çift kale maçta kaleci ile fena bir şekilde çarpışan Jefferson Farfan, beyin sarsıntısı geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Jefferson Farfan, geceyi hastanede geçirdi. Jefferson Farfan’ın son durumu hakkında bilgi veren Peru Futbol Federasyonu, yıldız futbolcunun yapılan ilk müdahalenin ardından tam teşekküllü bir hastaneye transfer edildiğini ifade etti. Yapılan açıklamada Jefferson Farfan’ın beyin sarsıntısı geçirdiği için bir gün hastanede kaldığı, Avustralya ile oynanacak son maçta da forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Rusya’nın Lokomotif Moskova takımında forma giyen 33 yaşındaki Jefferson Farfan, geçtiğimiz sezon çıktığı 32 resmi maçta 14 gol atarken, 7 de asiste imza attı. Jefferson Farfan’ın Peru Milli Takımı forması altında ise 83 maçta 25 golü bulunuyor. (Skor)



