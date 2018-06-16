Perulu taraftar, Dünya Kupası bileti için 25 kilo almış

Bazen, Dünya Kupası aşkı sınır tanımıyor!

Perulu Miguel F. isimli bir taraftar, Dünya Kupası için ayrılan standart biletler tükenince Rusya'ya gidememe durumuyla karşı karşıyaydı. Miguel, 1982'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılan takımını destekleyebilmek için şartları zorlamaya karar verdi.

Miguel, son çare olarak, FIFA'nın engelli ve özel duruma sahip taraftarlar için ayırdığı biletlerden almaya karar verdi. Bu biletlerden alabilmek için gereken uygunluklardan biri de obeziteden muzdarip olmaktı.

DPA'ya konuşan Miguel, yaptıklarını şu sözlerle anlatıyor: "Biletler hemen bitti. Dünya Kupası'nı evden izleyemezdim. Ben kendi takımım Universitario'dan daha çok Peru Milli Takımı'nın bir taraftarıyım. Elemelerdeki tüm maçlara gittim. Rusya'ya gitmeye yeminim vardı.

FIFA'nın sitesinde kalan biletler engelli ve özel duruma sahip insanlar için ayrılan biletlerdi. Bu biletlerin şartlarına baktım: Tekerlekli sandalyede olmak, kadınlar için bazı şartlar ve obezite hastalığı. Şartlara göre Vücut Kitle İndeksi'nin 35 olması gerekiyordu. Benimki 30'du. Hemen hesaplarımı yaptım ve 25 kilo almam gerektiğini gördüm.