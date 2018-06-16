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Perulu taraftar, Dünya Kupası bileti için 25 kilo almış

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 16.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

Perulu bir taraftar, Dünya Kupası için ayrılan standart biletler tükenince Rusya'ya gitmek için tam 25 kilo aldı ve obezite olma şartını yerine getirerek amacına ulaştı.

Perulu taraftar, Dünya Kupası bileti için 25 kilo almış

Bazen, Dünya Kupası aşkı sınır tanımıyor!

Perulu Miguel F. isimli bir taraftar, Dünya Kupası için ayrılan standart biletler tükenince Rusya'ya gidememe durumuyla karşı karşıyaydı. Miguel, 1982'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılan takımını destekleyebilmek için şartları zorlamaya karar verdi.

Miguel, son çare olarak, FIFA'nın engelli ve özel duruma sahip taraftarlar için ayırdığı biletlerden almaya karar verdi. Bu biletlerden alabilmek için gereken uygunluklardan biri de obeziteden muzdarip olmaktı.

DPA'ya konuşan Miguel, yaptıklarını şu sözlerle anlatıyor: "Biletler hemen bitti. Dünya Kupası'nı evden izleyemezdim. Ben kendi takımım Universitario'dan daha çok Peru Milli Takımı'nın bir taraftarıyım. Elemelerdeki tüm maçlara gittim. Rusya'ya gitmeye yeminim vardı.

FIFA'nın sitesinde kalan biletler engelli ve özel duruma sahip insanlar için ayrılan biletlerdi. Bu biletlerin şartlarına baktım: Tekerlekli sandalyede olmak, kadınlar için bazı şartlar ve obezite hastalığı. Şartlara göre Vücut Kitle İndeksi'nin 35 olması gerekiyordu. Benimki 30'du. Hemen hesaplarımı yaptım ve 25 kilo almam gerektiğini gördüm.

Daha sonra yemeye başladım. Obez olduğuma dair sağlık raporu almam için 3 ayım vardı. Neyse ki 25 kilo almayı başardım ve FIFA başvurumu kabul etti."

"Annem endişelendi"
24 yaşındaki Miguel, annesinin sağlığından endişe ettiğini şu sözlerle ifade etti: "Annem sağlığımı tehlikeye attığımı söyledi ve benim için endişelendi. Ama artık kilolu olduğum için daha çok fiziksel efor sarf etmem gerekiyor. Günde 2 km yüzüyorum."

Miguel, cumartesi akşamı oynanacak Peru - Danimarka maçını obezler için ayrılmış koltukta izleyecek.

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peru 2018 dünya kupası

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