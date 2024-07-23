Pestil tarifi: Pestil nasıl yapılır?

Pestil tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Tarifin ana malzemesi olarak erik verdik ancak siz isterseniz damak tadınıza göre kayısı, üzüm ya da başka meyveler kullanarak da pestil hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 2 kilo erik

1 çay bardağı şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay kaşığı fındık

1 çay kaşığı ceviz