Pestil tarifi: Pestil nasıl yapılır?

Türk mutfağına has, en geleneksel lezzetlerden biri olan pestil neredeyse tüm meyveler ile yapılabilir. Birkaç gün bekleme gerektiren pestil tarifi ise aslında son derece kolay ve pratiktir. aşağıdaki adımları uygulayarak siz de enfes bir atıştırmalık ve şifa deposu pestil yapabilirsiniz.
Pestil tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Tarifin ana malzemesi olarak erik verdik ancak siz isterseniz damak tadınıza göre kayısı, üzüm ya da başka meyveler kullanarak da pestil hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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