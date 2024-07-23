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    Pestil tarifi: Pestil nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    23.07.2024 00:09
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    Türk mutfağına has, en geleneksel lezzetlerden biri olan pestil neredeyse tüm meyveler ile yapılabilir. Birkaç gün bekleme gerektiren pestil tarifi ise aslında son derece kolay ve pratiktir. aşağıdaki adımları uygulayarak siz de enfes bir atıştırmalık ve şifa deposu pestil yapabilirsiniz.

    Pestil tarifi: Pestil nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 8
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Adet 450kal

    Pestil tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Tarifin ana malzemesi olarak erik verdik ancak siz isterseniz damak tadınıza göre kayısı, üzüm ya da başka meyveler kullanarak da pestil hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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    MALZEMELER

    • 2 kilo erik
    • 1 çay bardağı şeker
    • 1 yemek kaşığı nişasta
    • 1 çay kaşığı fındık
    • 1 çay kaşığı ceviz

    TARİF

    • Erikleri yıkayın ve bir tencerede kaynatın.
    • Sulanan erikleri süzgeç ile süzün.
    • Şeker ve nişasta ekleyip karıştırın.
    • Karışımı blenderdan geçirin.
    • Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yayın.
    • Üzerine kırık fındık ve ceviz serpin.
    • Güneşte 3 gün bekletin.
    • Kuruyan pestili şekillendirerek tepsiden ayırın.
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    Anahtar Kelimeler:
    tarifi
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